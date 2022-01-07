هيومن رايتس تُطالب السلطات التونسية بالإفراج فورا عن البحيري

اخر تحديث : 07/01/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

منظمة هيومن رايتس ووتش

دعت منظمة « هيومن رايتس ووتش » في بلاغ لها اليوم الجمعة، السلطات التونسية للإفراج فورا عن وزير العدل السابق نور الدين البحيري، معتبرة أنه محتجز تعسفا.
وقال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش إنّ ما اعتبره « اعتقال نور الدين البحيري وفتحي البلدي عملية أشبه بالاختطاف ويُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ تاريخ 25 جويلية 2021.
كما طالب المتحدث السلطات بالإفراج عن البحيري والبلدي الآن، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون إذا كان لديها أدلة على جريمة فعلية.


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