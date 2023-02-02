واشنطن تدعو تونس إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية

دعت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء، تونس »إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية بعد أن شارك 11,4% فقط من الناخبين في الدورة الثانية من انتخابات مجلس النواب الشعب ».

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل في تصريح للصحفيين نقلته وكالة الأنباء الفرنسية « أ ف ب » بأن الإقبال المنخفض للناخبين في تونس يعكس الحاجة الماسة للحكومة للانخراط في مسار جامع أكثر للمضي قدما.

وشدد المتحدث على أنّ الانتخابات تمثل خطوة أخرى في مسار مهم وأساسي لإعادة الضوابط والتوازنات الديمقراطية في تونس.

كلمات البحث :المشاركة الديمقراطية;تونس;واشنطن