واشنطن تستنكر هجوم جربة وتُثني على التّحرك السريع للأمن

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عبر حسابه على تويتر، عن استنكار واشنطن للهجوم الذي جدّ بالقرب من كنيس يهودي في جزيرة جربة التونسية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى، مشيداً بالتحرك السريع لقوات الأمن التونسية.

وورد في تغريدة المتحدث باسم الوزارة: « تستنكر الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع في تونس بالتزامن مع الزيارة السنوية التي يقوم بها اليهود من مختلف أنحاء العالم لكنيس الغريبة اليهودي ».

وأضاف: « نقدم تعازينا للشعب التونسي ونثني على التحرك السريع لقوات الأمن التونسية ».

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء، سقوط 4 بينهم منفذ العملية وإصابة تسعة بينهم خمسة من رجال الأمن في الهجوم.

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