واشنطن تُوجّه مساعدة سريعة بقيمة 60 مليون دولار لدعم العائلات التونسية محدودة الدخل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان أصدره اليوم الخميس، عن تمويل جديد بقيمة 60 مليون دولار لتوجيه مساعدات سريعة إلى التونسيين الأكثر احتياجا الذين يواجهون عددا من الصدمات الاقتصادية المختلفة.

وستسند، على وجه التحديد، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) منحة بقيمة 60 مليون دولار إلى منظمة اليونيسيف لتقدم الدعم المباشر للعائلات التونسية محدودة الدخل في جميع أنحاء تونس، دعما يشمل التكاليف الأساسية المتعلقة بالعودة المدرسية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن هذا الالتزام المالي يضاف إلى البرامج الأمريكية القائمة التي تدعم المجتمع المدني التونسي والقطاع الخاص في إطار سعي التونسيين لبناء مستقبل مزدهر وديمقراطي للجميع.

وشدد الوزير على أن الولايات المتحدة دعمت وستظل تدعم الشعب التونسي من خلال الشراكة طويلة الأمد التي تجمع البلدين والتي تركز على تعميق التعاون الأمني ، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتعزيز الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل.

كلمات البحث :عائلات تونسية;مساعدة;واشنطن