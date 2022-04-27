واشنطن: قلق عميق يُساورنا جراء تنقيح قانون هيئة الانتخابات

أكّد المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في نقطة صحفية، أن الولايات المتحدة يُساورها قلق عميق حيال قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بإعادة هيكلة أحادية الجانب للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتونس.

واعتبرت الولايات المتحدة أن وجود هيئة انتخابات مستقلّة أمر بالغ الأهمّية نظرًا للدور المنوط بها دستوريا في تنظيم الاستفتاء والانتخابات البرلمانية القادمة في تونس.

لم تنفكّ

وشدد المتحدث عن الوزارة على أن الولايات المتّحدة ما انفكت تبلّغ المسؤولين التونسيين بأهمّية الحفاظ على استقلال المؤسّسات الديمقراطية الرئيسة وضمان عودة تونس إلى نظام الحكم الديمقراطي.

وأكدت الولايات المتّحدة أنها تظلّ ملتزمة بدعم الشعب التونسي في مساره الديمقراطي، مجددة الدعوة لإطلاق عمليّة إصلاح سياسي واقتصادي شفّافة تشمل الجميع يشارك فيها المجتمع المدني والنقابات العمّالية والأحزاب السياسية.

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