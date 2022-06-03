واشنطن: مراسيم سعيد قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس

اعتبر المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في ندوة صحفية يوم 2 جوان 2022، أنّ مراسيم رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي تنص على إقالة 57 قاضياً وعلى تحوير القواعد التي تحكم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تتّبع نمطًا مقلقا من الإجراءات التي قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس.

وقال برايس في تصريحه: « لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين بصورة مستمرة بأهمية الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي ونواصل حث الحكومة التونسية على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع تستفيد من إسهامات المجتمع المدني والطيف السياسي المتنوع لتعزيز شرعية مساعي الإصلاح.

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