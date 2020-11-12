والي القصرين الجديد يُؤدي اليمين الدستورية

أدى اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، بقصر قرطاج والي القصرين عادل المبروك اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقد حضر موكب أداء اليمين وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وكان رئيس الحكومة قد قرر يوم 2 نوفمبر الجاري، تعيين عادل المبروك واليا على القصرين، خلفا لمحمد سمشة الذي تمت إقالته على خلفية وفاة مواطن خلال تنفيذ قرار هدم كشك في سبيطلة.

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