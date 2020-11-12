والي القصرين الجديد يُؤدي اليمين الدستورية

اخر تحديث : 12/11/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

والي القصرين عادل المبروك

أدى اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، بقصر قرطاج والي القصرين عادل المبروك اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقد حضر موكب أداء اليمين وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وكان رئيس الحكومة قد قرر يوم 2 نوفمبر الجاري، تعيين عادل المبروك واليا على القصرين، خلفا لمحمد سمشة الذي تمت إقالته على خلفية وفاة مواطن خلال تنفيذ قرار هدم كشك في سبيطلة.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق