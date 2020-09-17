والي القصرين يأذن بغلق قرية سيدي محمد بالكامل

أعلنت ولاية القصرين على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أن نتائج التحاليل أثبتت إصابة أربعة أشخاص بفيروس كورونا حالتي 02 إصابة بمنطقة سيدي محمد بتالة و اصابة 01 بمعتمدية سبيطلة وحالة رابعة بمعتمدية تالة انتقلت اليها العدوى بموجب العمل بولاية مجاورة.

وأذن والي القصرين بغلق قرية سيدي محمد بالكامل الى حين استقرار الوضع الصحي بها وسيتم توفير المؤونة اللازمة لهم و تعقيم المنطقة بالكامل و اخضاع جميع المصابين للحجر الصحي الاجباري واخضاع عائلاتهم للعزل الذاتي الى حين صدور نتائج تحاليلهم.

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