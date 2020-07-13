والي القصرين يُقرر الإخلاء الفوري لكافة مراكز إيواء الأجانب

أذن والي القصرين اليوم الاثنين، بالإخلاء الفوري لكافة مراكز الإيواء ( اقامة الشعانبي ومعهد الدغرة و اقامة حيدرة ) في اطار التوقي من عمليات الهجرة غير الشرعية و التهديدات من انتقال عدوى فيروس الكرونا من الأفارقة و السوريين المتسللين عبر الحدود و ما يمثلونه من خطر على الصحة العامة و ما سببوه من ذعر للاهالي، وفق نص البلاغ.

كما قرر الوالي ترحيل من كانوا بهذه المراكز خارج ولاية القصرين خاصة بعد استيفاءهم التحاليل اللازمة و مدة الحجر الصحي الاجباري مع مزيد تعزيز الانتشار الامني و تشديد الرقابة على كافة المناطق الحدودية للتصدي لكل محاولات الاجتياز و غلق جميع المنافذ عليهم مستقبلا.

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