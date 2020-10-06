والي تونس يُؤكّد العثور على جثة فتاة بالبحر الأزرق

اخر تحديث : 06/10/2020

فلسطين

أكد والي تونس الشادلي بوعلاق في تصريح لموزاييك أف أم اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، العثور على جثة فتاة بمحطة التطهير في منطقة البحر الأزرق بالمرسى .
وأشار الوالي إلى أنه تم إخراج الجثة من الموقع بحضور النيابة العمومية، في انتظار استكمال الإجراءات والقيام بالتحاليل اللازمة لتثبيت هوية الجثة، مرجحا إمكانية أن تكون الجثة للفتاة « فرح » التي تعمل وحدات الحماية المدنية منذ يومين على البحث عنها للاشتباه في سقوطها في بالوعة بالبحر الأزرق عندما كانت بصدد جمع القوارير البلاستيكية مع والدتها.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة إنه تم العثور على الجثة في حدود الساعة 8:15 بمحطة معالجة المياه تونس الشمالية ببحر الازرق على بعد حوالي 2 كلم من مكان سقوطها .


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