والي تونس يُوقف عرض فيلم « Lightyear »

أعلن والي تونس كمال الفقي، في بلاغ اليوم الأربعاء 22 جوان 2022، أنّه تقرّر إيقاف الشريط السينمائي « lightYear » بقاعات الكوليزي والبلاص ولاقورا والزفير والمزمع عرضه من قبل شركة Ciné 7éme Art.

وأكد الوالي في البلاغ، أنه يُمنع عرض الشريط المذكور بكافة قاعات العرض بجميع أنواعها مرجع نظر ولاية تونس، مُنبّها كلّ من يُخالف التدابير المنصوص عليها القانونية المتخذة في تطبيق قرار إيقاف العرض الصادر عن مصالحنا (دائرة الشؤون الاجتماعية) تحت عدد 1 وخاصّة من يروّج أو يقدّم للجمهور أشرطة سينمائية دون تأشيرة أو متنافية مع الشروط التي تتوقّف عليها التأشيرة، يتعرّض إلى المقتضيات الزجرية المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 بما في ذلك حجز الشريط إداريا وحرمان المخالف مؤقّتا أو بصفة دائمة من ممارسة أيّ نشاط في ميدان الصناعات السينمائية واستغلال قاعات العرض إضافة إلى الخطايا المالية.

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