والي صفاقس: الحريق نشب في أكثر من نقطة ما يُرجّح أن يكون بفعل فاعل

أكد والي صفاقس فاخر الفخفاخ في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام اليوم الخميس، أن الحريق الذي نشب في مصب النفايات بالجهة كان في أكثر من نقطة ما يُؤكّد أنه كان بفعل فاعل، مشيرا إلى أن هناك قرائن وأدلة سيتم تقديمها للقضاء تُؤكّد ذلك.

وشدد الفخفاخ على أنه لا دخل للولاية والسلط الجهوية في صفاقس بالحريق، مؤكدا أنها أخبار زائفة، نافيا في الآن ذاته ما تم الترويج له مؤخرا بخصوص وفاة رضع بسبب غازات سامة منبعثة من الحريق.

وأكد الوالي أنه سيتم محاسبة كل من روج الشائعات على صفحات التواصل الاجتماعي.

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