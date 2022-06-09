والي صفاقس: سيتم بعث 3 مصبات لتثمين النفايات ورسكلتها بالجهة

أعلن والي صفاقس فاخر الفخفاخ في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الخميس، أنه سيتم بعث 3 مصبات لتثمين النفايات ورسكلتها في الجهة، بهدف وضع حد لازمة النفايات التي تعاني منها صفاقس منذ سنوات.

واكد الوالي انه اتصل بعدد من المستثمرين التونسيين في مجال تثمين النفايات في الخارج، من بينهم تونسي مقيم بالكوت ديفوار، مشددا على ان الحل لازمة النفايات بصفاقس، سيكون حلا تونسيا تونسيا، وفق تعبيره.

كما أشار الوالي إلى أنه تم الاتفاق على انشاء مقبرة خاصة في غضون 3 ايام القادمة، لدفن جثث بعض المهاجرين الافارقة ، مؤكدا أنه لن يقع دفن الجثث في مقابر المسلمين.

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