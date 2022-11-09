والي صفاقس: سيتم تأمين مصبات النفايات الوقتية عن طريق الجيش

التئمت يوم أمس الثلاثاء، جلسة عمل طارئة بمقر ولاية صفاقس أشرف عليها والي الجهة فاخر الفخفاخ.

وقد حضر الجلسة المعتمد الأول والكاتب العام للولاية والمعتمدين ورؤساء البلديات والعمد والمديرين الجهويين بصفاقس ورئيس اللجنة الاستشارية لمتابعة مسار إدارة أزمة النفايات بولاية صفاقس وعدد من ممثلي المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني ومن الخبراء وممثلي وسائل الإعلام بالجهة.

وقد تم خلال هذه الجلسة التداول في ملف أزمة النفايات في إطار تنفيذ برنامج اتصالي وتحسيسي يستهدف مختلف شرائح المجتمع وضمان انخراطهم بهدف المساهمة في تطوير مسار ملف التصرف في النفايات ومعالجتها مع ضمان تشريك كل الأطراف الفاعلة.

وتم التأكيد على وضع حد لهذه الأزمة وذلك بإيجاد الحلول الكفيلة بالتنسيق مع السلط المركزية والمتمثلة في تأمين الموقع البديل بطريق قرمدة كلم 41 للتخزين الوقتي للنفايات باعتبار جاهزيته في الوقت الحاضر بعد غلق مصب طريق الميناء لاعتبارات اقتصادية المتمثلة في تصدير المنتوجات البحرية، واجتماعية المتمثلة في الطاقة التشغيلية الكبيرة لقطاع الصيد البحري وذلك إلى حين تجهيز بقية مراكز التجميع الوقتية وإحداث وحدات لرسكلة وتثمين النفايات المتفق عليها في الجلسات السابقة.

وأبرز الوالي بأنه سيتم اتخاذ قرار بتأمين المصبات الوقتية في صفاقس عن طريق الجيش، في انتظار فتح مراكز التجميع وتثمين النفايات، خلال الاشهر القادمة.

واتهم والي صفاقس في تصريح صحفي، من وصفهم بالمفسدين والرافضين لتقدم البلاد، بتعطيل شاحنات نقل النفايات، من بينهم من وصفهم بالباندية، الذين هددوا بحرق الشاحنات أمس الثلاثاء، حسب تعبيره.

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