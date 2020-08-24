وجوبية إستظهار المسافرين من تونس القاصدين مرسيليا بتحاليل سلبية

أعلنت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه عملا بالإجراءات الصحية المُعلن عنها من قبل السلطات الفرنسية بتاريخ 22 أوت 2020، أنه يتعين على المسافرين القاصدين مرسيليا عبر ميناء حلق الوادي الإستظهار بنتائج التحليل المخبري السلبي قبل الموعد المبرمج للرحلة بـ72 ساعة.
كما أكدت الشركة أن الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 11 سنة غير معنيين بهذا الإجراء، مؤكدة وجوب إستظهار كل المسافرين بتصريح على الشرف بعدم ظهور أي أعراض للـ COVID-19 .
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