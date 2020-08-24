وجوبية إستظهار المسافرين من تونس القاصدين مرسيليا بتحاليل سلبية

أعلنت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه عملا بالإجراءات الصحية المُعلن عنها من قبل السلطات الفرنسية بتاريخ 22 أوت 2020، أنه يتعين على المسافرين القاصدين مرسيليا عبر ميناء حلق الوادي الإستظهار بنتائج التحليل المخبري السلبي قبل الموعد المبرمج للرحلة بـ72 ساعة.

كما أكدت الشركة أن الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 11 سنة غير معنيين بهذا الإجراء، مؤكدة وجوب إستظهار كل المسافرين بتصريح على الشرف بعدم ظهور أي أعراض للـ COVID-19 .

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