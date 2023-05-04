وزارة أملاك الدولة: استرجاع مقطع حجارة رخامية بالقصرين

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقصرين أمس الاربعاء 03 ماي 2023، مقطع حجارة رخامية كائن بجبل الدشرة من معتمدية تالة بولاية القصرين، وتم ذلك بحضور كافة السلط الإدارية المتداخلة.
وجاء الاسترجاع تنفيذا لمقرر الفسخ الصادر عن وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية على خلفية الإخلالات التعاقدية المسجلة من طرف متسوغ المقطع الدّولي.
هذا وستتولى مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقصرين إعادة توظيف العقار المذكور حسب التراتيب القانونية الجاري بها العمل.
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