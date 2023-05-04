وزارة أملاك الدولة: استرجاع مقطع حجارة رخامية بالقصرين

اقرأ المزيد ...

بنزرت: استرجاع عقار دولي بـ "باجو" تفوق مساحته الهكتار استرجعت الدولة ظهر أمس الثلاثاء، عقارًا دوليًا تم الاستيلاء عليها دون وجه حق في جهة عين ...

المصادقة على اعتمادات ميزانية وزارة أملاك الدولة لسنة 2018 صوّت مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين، على اعتمادات ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون ا ...

وزارة أملاك الدولة تؤكد جدية شبهة تورط مستشار بنزاعات الدولة في قضية فساد أكدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه على إثر انتشار مقطع ...

الدولة تسترجع 11 هكتارا في ولاية سليانة استرجعت الدولة يوم 4 جانفي 2017، مقسما فنيا يمسح قرابة 11 هكتارا في ولاية سليانة بعد تنفيذ ...