وزارة أملاك الدولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا يمسح 46 هكتارا بمنوبة

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بمنوبة مؤخرا، عقارا دوليا فلاحيا يمسح 46 هك بمنطقة الفجة معتمدية برج العامري من ولاية منوبة .

و جرت عملية استرجاع العقار تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة و بحضور السلط الجهوية و المحلية و الأمنية و ممثلي الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية و المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية و وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى.

وقد تعهدت مصالح ديوان الأراضي الدولية بالعقار المسترجع في انتظار إعادة التوظيف لاحقا بما يخدم المصلحة العامة و يدفع بالعجلة التنموية بالجهة، وفق بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

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