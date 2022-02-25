وزارة أملاك الدّولة تسترجع معلما تاريخيا هاما بمنوبة

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بمنوبة اليوم الجمعة 25 فيفري 2022، عقارا دوليا غير فلاحي يعرف بـ « سبيل حمودة باشا » واقع بموقع استراتيجي بالمدخل الرئيسي لمستشفى محمد القصاب بمنوبة على مساحة 3160 م2 تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الثقافية والسلط المحلية والأمنية.

ويكتسي هذا العقار الذي تمّ الاستيلاء عليه من طرف الغير أهمية بالغة من حيث الموقع ومن حيث قيمته التاريخية باعتباره معلما تاريخيا مرتبا وهو منشأة مائية تتمثل في سقاية أحدثها حمودة باشا الحسيني على الطريق الرابطة بين الحاضرة تونس وضواحي منوبة سنة 1792 ميلادي.

وقد تسلمت مصالح المعهد الوطني للتراث التابع لوزارة الشؤون الثقافية العقار المستردّ وتعهدت به لحسن توظيفه.

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