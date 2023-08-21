وزارة الأسرة تتعهد بطفل قاصر يُشتبه في تعرضه لاستغلال جنسي

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنّها تلقّت مساء أمس الأحد 20 أوت 2023، إشعارا بخصوص شبهة تعرضّ طفل قاصر إلى الاستغلال الجنسي من قبل أحد الأجوار وخشية عدد من متساكني المنطقة من إمكانيّة استغلال هذا الطفل كوسيط قصد التغرير بغيره من الأطفال القصّر.

وقد تولّى المندوب الجهوي لحماية الطفولة المختصّ ترابيّا التعهّد الفوريّ بالإشعار والاستماع للطفل، وهو من مواليد سنة 2010، رفقة والدته، قصد حمايته كضحيّة وضمان مصلحته الفضلى.

كما تعهّدت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل مرجع النظر بالبحث والتحريّ وتمّ إتّخاذ التساخير القانونيّة اللازمة وتأمين التعهّد النفسي بالطفل من قبل أخصائية نفسانيّة وإعلام قاضي الأسرة الذي قرّر تعيين جلسة ليوم 29 أوت 2023 وإلزام الأم بأخذ الاحتياطات اللازمة لعدم تواصل ابنها مع المشتبه به والمواظبة على حصص التعهد الطبي النفسي.

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