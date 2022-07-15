وزارة الأسرة تُحدث 11 مركّب طفولة لفائدة أطفال المناطق الدّاخليّة

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنها تولّت إحداث العديد من مركّبات الطّفولة، خاصّة في المناطق الداّخلية وذات كثافة سكّانيّة عالية، وقد انتهت الأشغال بالعديد من هذه المؤسّسات التي تم إحداثها لتتماشى مع متطلبات الأطفال ومصلحتهم الفضلى وستدخل قريبا حيز النّشاط على غرار مركّب الطّفولة بمنزل شاكر من ولاية صفاقس والذي تمّ إحداثه باعتمادات قدرها 500 ألف دينار وقد تمّ في شأنه إصدار قرار فتح في 12 جويلية 2022، وسينطلق نشاط المؤسّسة المذكورة في التّنشيط التّربوي الاجتماعي وسيتمّ في الأثناء عرض ملفّات الأطفال على اللّجنة الجهويّةّ للقبول ليتمّ إثر ذلك قبول 30 طفلا من الذين سينتفعون بخدمات الرّعاية المتمثّلة في الغذاء واللّباس والأدوات المدرسيّة.

وفي سياق متّصل، سينطلق مركّب الطّفولة بسوق الأحد من ولاية قبلي في الّنشاط خلال شهر أوت المقبل، وقد تمّ قبول 60 طفلا مكفولا سينتفعون بجميع خدمات الرّعاية، مع الإشارة إلى أنّه تمت إعادة بناء هذا المركب باعتمادات قدرها 600 ألف دينار.

يُذكر أنّه تمّ خلال السنة الجارية افتتاح كلّ من مركّب الطّفولة بالمغيلة من ولاية سيدي بوزيد ومركّب الطّفولة بالذهيبة من ولاية تطاوين ومركّب الطّفولة ببلخير من ولاية قفصة وسيدخلون حيز النّشاط خلال السّنة التّربويّة 2022/2023، هذا علاوة على انطلاق النّشاط بمركّب الطّفولة بالكاف الغربيّة منذ يوم 13 ماي 2022، في انتظار انعقاد اللّجنة الجهويّة للقبول، حتّى يتسنّى قبول 30 طفلا للانتفاع بخدمات الإعاشة والرّعاية خلال السّنة التّربويّة 2022/2023.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ الأشغال بكلّ من مركّبيْ الطّفولة بباجة الشّماليّة وعمدون من ولاية باجة ومركّب الطّفولة بمارث من ولاية قابس ومركّب الطّفولة بحمّام الأغزاز من ولاية نابل ومركّب الطّفولة بحاجب العيون من ولاية القيروان، ستنتهي قريبا، حيث بلغت نسبة تقدّم الأشغال بها 85%، ومن المنتظر أن يتمّ إصدار قرارات فتح في شأنها خلال السّنة التّربويّة 2022/2023 وقبول 30 طفلا مكفولا بكلّ مؤسّسة.

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