وزارة الاتّصال: «جيوش إلكترونية» تعمل على تأليب الرأي العام والتأثير السلبي على الاستقرار الوطني

أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أن مجموعة من الأفراد متخفية وراء هويات مصطنعة عمدت، في الفترة الأخيرة، إلى إستغلال شبكات التواصل الاجتماعي لخلق جيوش إلكترونية ضمن حسابات وصفحات تعتمد الذكاء البشري وخوارزميات الذكاء الاصطناعي قصد تأليب الرأي العام والتأثير السلبي على الاستقرار الوطني.

ووفقا للبلاغ، فإن هذه المجموعات تقوم بالنشر الآلي والمكثف بإستعمال روبوتات، مسماة بأفاتار ((Avatar، لنشر معلومات وأخبار وصور وفيديوهات وتفاعلات مشحونة قصد بث الذعر والرعب والبلبلة داخل صفوف المواطنين، من خلال إستغلال الأوضاع التي تمر بها البلاد التونسية، لخلق وإفتعال أزمات إجتماعية وإقتصادية.

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة المواطنين ومستخدمي فضاءات التواصل الاجتماعي إلى التثبت من مصادر المعلومات وإعتماد قنوات الاتصال والإعلام الرسمية والمنظمة.

كما شددت الوزارة على أنها تعول على وعي التونسيين للتصدي لهذه المجموعات من خلال عدم التفاعل مع هذه الصفحات وتوخي الحذر بعدم المشاركة في تهويل الوقائع والإضرار بالوطن والمواطنين عبر نشر الأخبار المتناقلة المبالغ فيها والمتطرفة دون التأكّد من صحتها.

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