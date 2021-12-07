وزارة البيئة تتّخذ جملة من الإجراءات لتحسين الوضع البيئي في صفاقس

أعلنت وزارة البيئة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير لتحسين الوضع البيئي في ولاية صفاقس، وذلك على إثر التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية على غرار وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجهيز والإسكان.

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين هذه الإجراءات الانطلاق في إنجاز أشغال التهيئة المتعلقة بقبول النفايات المتأتية من ولاية صفاقس الى الموقع المحدد من طرف السلط الجهوية مع الحرص على الشروع في الإجراءات والتراخيص الجاري بها العمل بالتنسيق مع الجهات المحلية .

وكشفت وزارة البيئة أنها تتجه نحو رسكلة وتثمين النفايات عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

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