وزارة البيئة: تمّ حرق كل النفايات التي عُثر عليها بجهة روّاد ليلاً

أكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بلاغ توضيحي اليوم الاثنين، أنه تم حرق كل النفايات التي عُثر عليها بجهة روّاد ليلا.

وبينت الوزارة بأنه تبين على إثر معاينة النفايات يوم 23 جانفي الجاري، على إثر الإشعار الوارد على الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وجود كمية من الفضلات تقدّر بحوالي 400 كغ ملقاة بالمسلك الغابي خلف مقطع النايلي للحجارة وكميات من البلاستيك المستعمل خاصة بلفّ الألومنيوم » Barres d’aluminium » ومعلّبات كرتونية مختلفة.

وتولىّ الخبير المراقب بتاريخ 24 جانفي 2021 معاينة الموقع من جديد ، حيث تبين أنّ كل النفايات تمّ حرقها ليلا ، وقد قامت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بإعلام السلط الجهوية والمحلية والمصالح الأمنية بالموضوع.

وبينت الوزارة بأن النيابة العمومية قد أذنت بفتح بحث قضائي لتحديد المخالفين لاتخاذ الإجراءات الزجرية ضدّهم.

كما تم التعرف على الشركة المخالفة مصدر هذه النفايات وهي شركة منتصبة بولاية أريانة، وتولت مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ هذه الشركة المخالفة لتعمدها إلقاء نفايات صناعية بصفة عشوائية مع وجود شبهة حرق للفضلات.

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