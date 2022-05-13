وزارة البيئة: كل كيلومتر من سواحلنا يتلقى 8 أطنان من النفايات البلاستيكية سنويا

أكدت وزارة البيئة على صفحتها الرسمية، أن كل كيلومتر من سواحلنا يتلقّى تقريبا 8 أطنان من النفايات البلاستيكية سنويا، مشيرة إلى أن ذلك يُؤثر كثيرا على سلامة البيئة البرية والبحرية وعلى صحة المواطن.

وكشفت الوزارة بأننا نستعمل في تونس سنويا 4.2 مليار من الأكياس البلاستيكية بالحمالات منها 1.2 مليار كيس مستورد ونستعمل 20 ألف طن سنويا من البلاستيك لصناعة الأكياس المخصصة لاقتناء المواد الغذائية.

وشددت الوزارة على أنه يُمكن استعمال الأكياس البلاستيكية التالية:

-الأكياس القابلة لإعادة الاستعمال وهي أكياس متيبة وكبيرة

-الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي وهي الأكياس التي تتحلل بالتسميد الصناعي (وليس في الطبيعة)

-الأكياس البلاستيكية الشفافة والخفيفة المخصصة لوزن المنتجات (الغلال والخضر مثلا) .

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