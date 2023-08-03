وزارة التجارة: إيقاف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة بالفرينة اجراء مطابق للتراتيب ولتنظيم السوق

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ توضيحي اليوم الخميس، أنها قررت إيقاف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة بمادتي الفارينة والسميد تبعا لإعلان هياكلها المهنية تعليق نشاط صنع الخبز بداية من 01 أوت 2023.

وأكدت الوزارة على أن هذا الإجراء مطابق للتراتيب الجاري بها العمل ويندرج ضمن صلاحياتها المخولة لتنظيم تزويد السوق ويتم تفعيله على جميع المهنيين في القطاعات المستعملة للمواد المدعمة دون استثناء في صورة معاينة إخلالات قانونية أو التوقف الظرفي أو النهائي عن النشاط وذلك حفاظا على المواد المدعمة وتفاديا لأي تلاعب محتمل باستعمالاتها ووجهتها.

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