وزارة التجارة: تخفيض طاقة الاستيعاب بالمطاعم والمقاهي إلى 50%

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصّادرات في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، لكافة الناشطين في القطاع التجاري والحرف والخدمات الرّاجعين إليها بالنّظر عن عدد من الإجراءات عملا بقرارات المجلس الوزاري المعلن عنها بتاريخ 12 جانفي 2022 المتعلّقة بمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا.

-إجراءات عامّة:

*التقيّد بتوقيت حظر التّجوّل: من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الخميس 13 جانفي 2022.

*استثناء عمليّات التّزويد والتّزوّد بالمواد الغذائيّة والاستهلاكية والمؤسّسات والأنشطة المرتبطة بعمليّات التّصدير والتّوريد من إجراءات حظر الجولان.

*التّقيّد بالبروتوكولات الصحيّة والالتزام بتوجيهات الوقاية الخاصّة بكلّ نشاط وبالأسواق والمساحات التّجاريّة الكبرى.

-إجراءات خصوصيّة:

*بالنّسبة للمشارب والمقاهي وقاعات الشّاي:

الإجراءات الواجب اتخاذها:

-احترام مسافة تباعد بـ 2.5 متر بين الطاولات وعدم تجاوز نسبة 50% من عدد الكراسي الممكنة بكل طاولة مع المحافظة على مسافة تباعد بـ1 متر بين الحرفاء باستثناء الوالدين مع أطفالهم.

-تهوئة المحلات قبل وأثناء الخدمة.

إجراءات حفظ الصحة الواجب احترامها أثناء الخدمة:

-تعليق الخدمة الذاتية بالنسبة لنظام الخدمة الشاملة.

-استغلال الفضاءات المفتوحة مطلوب.

-التطهير المنتظم للطاولات والكراسي والأواني ولائحة المشروبات.

-استخدام كؤوس ذات استعمال واحد أو زجاجية مع الالتزام بقواعد التنظيف والتطهير.

-تطهير لائحة المشروبات ومساند الكراسي وكل مساحة يمكن لمسها بالأيدي بعد كل استخدام من طرف الحريف.

*بالنسبة للمطاعم غير المصنَّفة ومحلاّت الأكلات السّريعة:



الإجراءات الواجب اتحاذها بقاعات الاكل:

-تخفيض طاقة الاستيعاب بالمطاعم إلى 50%.

-احترام مسافة تباعد ب 2.5 متر بين الطاولات وعدم تجاوز نسبة 50% من عدد الكراسي الممكنة بكل طاولة، مع المحافظة على مسافة تباعد بـ1 متر بين الحرفاء، باستثناء الوالدين مع أطفالهم.

-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الاكتظاظ واحترام مسافة التباعد 1 متر على الأقل بين الحرفاء قبل الدخول والخروج من المطعم.

-استغلال الفضاءات المفتوحة مطلوب.

-تهوئة المحلات قبل واثناء الخدمة.

إجراءات حفظ الصحة الواجب احترامها أثناء الخدمة

-اعتماد خدمة اللائحة.

-إجبارية التقيد بالتوصيات التالية في صورة اعتماد خدمة البوفيه (Buffet):

-ترك مسافة تباعد 1 متر بين الحرفاء ووضع علامات على الأرضية أمام عارضات الأكل مع عدم السماح للأطفال دون 12 سنة غير المصحوبين بالتزود من عارضات الأكل

-زيادة عدد عارضات الأكل او توزيعها بطريقة تمنع الازدحام.

-تأمين خدمة البوفيه من قبل عملة المطبخ.

-تسليم الصحون المعدة للاستعمال للحريف من قبل النادل.

-تمديد المدة المخصصة للخدمة بالمطعم لتجنب الاكتظاظ.

-توفير قائمات مأكولات بالعدد الكافي وتطهيرها بعد كل استخدام من قبل الحريف.

-تغيير طاقم لحافات الطاولات بعد كل استخدام من قبل الحريف.

-استخدام كؤوس ذات استعمال واحد أو زجاجية مع الالتزام بقواعد التنظيف والتطهير.

-تطهير لائحة المشروبات ومساند الكراسي وكل مساحة يمكن لمسها بالأيدي بعد كل استخدام من طرف الحريف

-تنظيف وتطهير المساحات والأثاث والمعدات عند نهاية كل خدمة بالمطاعم.

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