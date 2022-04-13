وزارة التجارة تدعو إلى عدم الإقبال على منتوج «كيندر»

أكّدت وزارتا التجارة والصحة في بلاغ مشترك صدر اليوم الأربعاء 13 أفريل 2022، بخصوص منتوجات شركة « كيندر » ، أنه لم يتم التوريد بالطرق القانونية لهذه المنتوجات من بليجكا إلى تونس.

ودعا البلاغ العموم إلى اليقظة والحذر وعدم الإقبال على المنتوجات التي توزع بالسوق الموازية.

وأكدت الوزارتان أن مصالحها تواصل تأمين المراقبة اللازمة منذ صدور التحذير في مختلف مسالك التوزيع.

أكد البلاغ بأنه ذلك يأتي تبعا للتحذيرات الصادرة عن السلط الصحية بعدد من البلدان الأوروبية والمتعلقة بسحب دفعات شكلاطة من العلامة التجارية KINDER المصنعة ببلجيكا من قبل شركة Ferrero Rocher بعد ثبوت تلوثها بجرثومة السالمونيلا المضرة بصحة الإنسان، وتتعلق بالمنتجات التالية:

- « كيندرسورپرایز »،

- « كيندرسربرايزماكسي »،

- « كيندرميني ايكس »،

- « كيندرميكس »،

- « كيندرشوكوبون »،

- « كيندرهايي مومنت » .

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