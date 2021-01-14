وزارة التجارة تدعو الناشطين في القطاع التجاري والحرف والخدمات للتقيّد بتوقيت حظر التّجوّل

دعت وزارة التجارة وتنمية الصّادرات في بلاغ لها، كافة الناشطين في القطاع التجاري والحرف والخدمات الرّاجعين إليها بالنّظر إلى التقيّد بتوقيت حظر التّجوّل خلال فترة الحجر الصحي الشامل أيّام 14 و15 و16 و17 جانفي 2021 من الرّابعة بعد الزّوال إلى السّادسة صباحا ومن الثّامنة مساء إلى السّادسة صباحا انطلاقا من يوم 18 جانفي 2021 وإلى غاية إشعار لاحق.

وأكدت الوزارة استثناء عمليّات التّزويد والتّزوّد بالمواد الغذائيّة والإستهلاكيّة من إجراءات حظر الجولان.

وشددت الوزارة على وجوب التّقيّد بالبروتوكولات الصحيّة الخاصّة بكلّ نشاط والإلتزام بتوجيهات الوقاية الواردة بدليل السلامة.

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