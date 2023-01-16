وزارة التجارة تعلن عن موعد انطلاق الصولد الشتوي

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الاثنين، لكافة المتعاملين الاقتصاديين وعموم المواطنين أن موسم البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي « الصولد » للفترة الشتوية من سنة 2023 سينطلق يوم الأربعاء 01 فيفري 2023 ويتواصل على امتداد ستة أسابيع.

ودعت الوزارة بهذه المناسبة التجار إلى الانخراط بكثافة في هذه التظاهرة التجارية والاستهلاكية الهامة لدفع الحركية الاقتصادية ودعم القدرة الشرائية للمستهلك.

كما أكّدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتراتيب القانونية خاصة على مستوى إيداع التصاريح واحترام نسبة التخفيض الدنيا المحددة بــ 20 بالمائة والتأشير الثنائي للأسعار وإعلام المستهلك بكل المعطيات التي تضمن شفافية هذه العملية وتمكنه من ممارسة حقه في الاختيار.

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