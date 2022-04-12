وزارة التجارة تمنع تصدير بعض الخضروات خارج حدود الوطن

قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات منع تصدير بعض الخضروات خارج حدود الوطن على غرار مادة البطاطا والفلفل والطماطم والبصل، نظرا للنقص الفادح في عملية التزويد والارتفاع المشط في أسعار الخضراوات خلال الآونة الاخيرة.

وأعلن المكلف بالإعلام والاتصال بالوزارة محمد علي الفرشيشي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن الوزارة اتخذت هذا القرار نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية تراجع واردات هذه الخضروات على سوق الجملة خاصة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، ما نتج عنه تحسن في الواردات ورجوع الأسعار تدريجيا إلى نسقها المعتاد مع مطلع الأسبوع الجاري.

وبخصوص تراجع أسعار الخضروات، أفاد المتحدث أن سعر مادة الفلفل قد تراجع من 6000 دينار الى 2500 دينار، ومادة الطماطم من 2000 دينار الى 1400 دينار، ومادة البطاطا من 2400 الى 1500، ومادة البصل من 1300 دينار الى 900 دينار.

كما أكد المكلف بالاعلام والاتصال بالوزارة، استئناف النسق العادي لتزويد سوق الجملة بالخضراوات اليوم الثلاثاء، على غرار مادة الطماطم، حيث تم التزود ب 120 طن، مقابل 130 طن من نفس اليوم خلال السنة الماضية، قائلا إن الأيام القادمة ستشهد منحى تنازلي لأسعار الخضروات بصفة عامة، نظرا لتزود السوق بالخضروات الموسمية .

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