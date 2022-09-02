وزارة التجارة تُحدد أسعار بيع البطاطا والبصل الجاف

أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، اليوم الجمعة 02 سبتمبر 2022، بلاغا أعلنت من خلاله عن تحديدها لأسعار بيع البطاطا والبصل الجاف وذلك تزامنا مع دخول الفجوة الخريفية للانتاج الفلاحي واقتراب العودة المدرسية والجامعية.

هذا وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تعديل الأسعار المحددة لهذه المواد حسب تطور السوق.

كما اكدت الوزارة انه سيتم اعتماد هذه الأسعار بداية من يوم السبت غدٍ 03 سبتمبر 2022.

وقد حُددت أسعار البيع للعموم كما يلي:

البطاطا: 1500 مليم/الكلغ

البصل: 1200 مليم/كلغ.

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