وزارة التجارة تُقاضي الضالعين في الزيادات المشطّة لأسعار منتجات الدواجن

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن مصالحها المختصة تولت فتح بحث تحقيقي أولي تبعا لما تم تسجيله من زيادات مشطّة ومتزامنة في أسعار الدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي مع نهاية شهر رمضان لسنة 2022 والتي بلغت مستويات لا تعكس واقع التزويد والأسعار ولا تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.

ورصدت مصالح الوزارة من خلال التحقيق جملة من المؤشرات المخلّة بالمنافسة تعلقت خاصة بتحديد الأسعار خارج السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب واستغلال المتدخلين، في إنتاج وتوزيع هذه المواد، قوتهم السوقية لفرض سياساتهم التجارية والسعرية.

وبناء عليه، تم بصفة فورية رفع دعوى أمام مجلس المنافسة ضدّ الأطراف الضالعة في هذه الممارسات وكل من يثبت تورطه فيها أو رعايته لها طبقا للصلاحيات المخولة على معنى أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

كما ذكّرت الوزارة بهذه المناسبة كل المتدخلين الاقتصاديين بأن مثل هذه الممارسات والأعمال المتفق عليها مجرمة بحكم القانون وتعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات العدلية والإدارية، داعية إياهم للالتزام بالتراتيب القانونية وبنزاهة المنافسة والرجوع إلى الوزارات ذات الصلة في إطار الحوار لتدارس كل الإشكاليات القطاعية.

من جهتها، أكدت منظمة الدفاع عن المستهلك في بلاغ سابق اليوم، رصدها الترفيع في سعر البيع للمستهلك لمنتجات الدواجن بقيمة تراوحت بين دينار و3 دنانير، داعية المستهلكين إلى رفض اقتناء منتجات الدواجن بالأسعار الجديدة ومقاطعتها إلى حين الرجوع إلى الأسعار المرجعية المتفق عليها .

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