وزارة التجارة تُقرر تجميد الزيادات المسجلة في أسعار الأعلاف

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الاثنين، لكافة المتدخلين بمسالك إنتاج وتوزيع الأعلاف المركبة المعدة للتغذية الحيوانية والمنتجين الفلاحيين، أنه طبقا للقرار الصادر تحت عدد 0004410 بتاريخ 16 ماي 2022، تقرر تجميد الزيادات المسجلة في أسعار الأعلاف خلال شهر ماي 2022 وتحديد أسعار بيع العلف المركب في حدود المستويات المطبقة لكل مؤسسة قبل الزيادات الأخيرة التي تمت معاينتها بداية من يوم 05 ماي 2022.

ودعت الوزارة كافة المتعاملين إلى احترام الأسعار المحددة وفق هذا التمشي واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحسن تطبيقها مع الالتزام بتزويد السوق طبقا للنسق العادي، علما وأن كل مخالفة لذلك يتم تتبعها طبقا للقوانين الجاري بها العمل وتعرض مرتكبها لأقصى العقوبات العدلية والإدارية.

وأكدت الوزارة أنها تنكب حاليا مع بقية الهياكل المعنية على دراسة وتفعيل الإجراءات الكفيلة بالضغط على مكونات كلفة الأعلاف بما في ذلك تنويع التركيبة وترشيد أسعار المدخلات الأساسية للأعلاف والترفيع من حصص المواد العلفية المدعمة المخصصة للمصانع والمربين إضافة إلى تكثيف الرقابة على عمليات توزيعها.

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