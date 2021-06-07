وزارة التجارة تُلغي التراتيب الخاصة بتصدير زيت الزيتون نحو بريطانيا

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الاثنين، لكافة المصدرين المهتمين بالسوق البريطانية، أنه تم إلغاء التراتيب الخاصة بتصدير زيت الزيتون في إطار الحصة المعتمدة منذ دخول اتفاق الشراكة التونسي البريطاني حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2021 وذلك بعد المساعي التي بذلتها الدولة التونسية لتسهيل إجراءات تصدير هذه المادة نحو بريطانيا.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك سيسمح مباشرة بالشروع في الاستفادة من حصة زيت الزيتون على السوق البريطانية والمقدرة بـــ7723 طن والتي تغطي جميع أنواع زيت الزيتون البكر طبقا للتعريفات الديوانية المخصصة في الغرض.

ودعت الوزارة بهذه المناسبة كافة المصدرين إلى استغلال الفرص الواعدة التي تقدمها هذه السوق لتطوير الصادرات الوطنية نحوها.

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