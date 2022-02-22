وزارة التجارة: لا نية للزيادة في أسعار الخبز

أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه لا وجود لأية زيادة أو نية للزيادة في أسعار خبز الاستهلاك العائلي الذي يتواصل توزيعه بنفس النسف في كامل مناطق الجمهورية بكميات تفوق 8 مليون خبزة يوميا وتغطي حاجيات الاستهلاك.
وفيما يلي الأسعار المحددة للبيع للعموم تباعا:
-230 مليم للخبز الكبير (وزن 400 غ)
-190 مليم للخبز باقات (وزن 220 غ).
كلمات البحث :خبز;زيادة;وزارة التجارة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.