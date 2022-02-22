وزارة التجارة: لا نية للزيادة في أسعار الخبز

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وزارة التجارة تنفي الزيادة في أسعار الخبز نفى المتحدث باسم وزارة التجارة "محمد علي الفرشيشي" في تصريح لصحيفة الصريح في عددها الصاد ...

وزارة التجارة تنفي الترفيع في أسعار الخبز والمحروقات نفى المكلف بالإعلام في وزارة التجارة والصناعات التقليدية في تصريح إذاعي اليوم الاثنين 4 نوفم ...