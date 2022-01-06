وزارة التجارة: لا وجود لأي زيادة أو نية زيادة في أسعار الخبز المدعم

أكّدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه لا وجود لأي زيادة أو نية زيادة في أسعار الخبز المدعم من الحجمين الكبير (وزن 400 غ) والصغير « باقات » (وزن 220غ).

وبينت الوزارة بأن بعض المخابز غير المصنفة المخول لها فقط صنع الخبز الخاص والرفيع الذي لا يتجاوز وزنه 150 غرام تعمدت مخالفة تراتيب صنع الخبز وترويج نوعية من الخبز في نفس شكل الخبز المدعم من الحجم الصغير « باقات » يتراوح وزنه بين 170 و180 غرام بأسعار بين 250 و300 مليم دون إعلام المستهلك بذلك بما أحدث خلطا لدى العموم.

وأوضحت الوزارة بأن 3311 مخبزة مصنفة متحصلة على البطاقة المهنية لخباز وموزعة على كافة مناطق الجمهورية تؤمن حاليا التزويد اليومي بالخبز المدعم من الحجمين الكبير والصغير بكميات تناهز 8 مليون خبزة يوميا بما يغطي بأريحية حاجيات الاستهلاك، وتطبق هذه المخابز الأسعار المحددة للبيع للعموم تباعا بـ 230 مليم للخبز الكبير و190 مليم للخبز باقات.

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