وزارة التربية: السماح بتأمين دروس حضورية لتلاميذ الأقسام النهائية

دعت وزارة التربية المندوبيات الجهوية للتربية ومديري المدارس الإعدادية والمعاهد إلى تمكين الراغبين مم المدرسين من تأمين دروس لفائدة تلاميذهم بأقسام البكالوريا والسنوات التاسعة أساسي قصد إنهاء البرامج أو التعمق في بعض المسائل والمحاور، وذلك بداية من يوم الاثنين 26 أفريل 2021 إلى غاية يوم 30 أفريل 2021 مع الحرص على تأمين أقصى شروط السلامة والوقاية اللازمة.

كما تقرر إبقاء اللجنة الفنية المشتركة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي في حالة انعقاد متواصل لرصد تطورات الوضع الوبائي واتخاذ ما يتعين من إجراءات في الإبان.

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