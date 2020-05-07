وزارة التربية: انطلاق التوجيه المدرسي عن بعد بداية من 18 ماي

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الخميس، عن انطلاق مختلف عمليات التوجيه المدرسي بداية من يوم 18 ماي الجاري مع تحديد المواد الاختيارية التي يرغب في دراستها خلال السنة الدراسية القادمة 2020-2021 كل من تلاميذ السنوات الأولى والثانية ثانوي والثالثة رياضة .

وستتم مختلف العمليات المذكورة عبر الفضاء الخاص بالأولياء على العنوان التالي:

https://parent.education.tn

وأضافت الوزارة بأنه بالإمكان أيضا سحب مطبوعات التوجيه المدرسي والمواد الاختيارية من المواقع الرسمية للمؤسسات التربوية أو المندوبيات الجهوية للتربية مرجع النظر وتعميرها بكل دقة وإرجاعها عبر البريد الالكتروني للمؤسسة التربوية الأصلية أو مباشرة عند الاقتضاء

ودعت الوزارة كافة التلاميذ المعنيين الى متابعة حصص الارشاد والإعلام التي يتولى تأمينها المستشارون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، عبر حصص متلفزة تبث على القناة التربوية وفق روزنامة يتم الاعلان عنها في الإبان.

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