وزارة التربية: بلوغ نسبة 68 بالمائة في تقدم أشغال برنامج « تعصير المؤسسات التربوية »

بلغت نسبة تقدم أشغال برنامج تعصير المؤسسات التربوية الذي تشرف عليه وزارة التربية.

ويمتد تنفيذه من 2017 الى 2023، نسبة 68 بالمائة ومن المنتظر الانتهاء من عملية البناء والتجهيز موفى هذه السنة، حسب ما أفادت به وزارة التربية في بلاغ إعلامي اليوم الجمعة.

وأضاف البلاغ أن البرنامج تمكّن إلى حد الآن من بناء 42 مؤسسة تربوية جديدة منها 38 استقبلت تلاميذها فضلا عن إعادة تأهيل وصيانة 380 منشأة تربوية أخرى وتوفير 20 ألف مقعد جديد، موزعة بين مدارس اعدادية ومعاهد ثانوية عمومية.

ويهدف برنامج تعصير المؤسسات التربوية إلى توفير الفضاء الملائم لعملية التعليم والتعلم و معالجة مسألة الاكتظاظ بالأقسام للنهوض بمكتسبات التلاميذ وتجويد المنظومة التربوية إضافة إلى بناء 59 مؤسسة تربوية جديدة في مختلف الجهات وإعادة تأهيل وتعصير 384 منشأة تربوية أخرى وتحسين بنيتها التحتية.

ولفت البلاغ الى أن عدد المنتفعين بهذا البرنامج يبلغ 180 ألف من تلاميذ المدارس الإعدادية و المعاهد الثانوية العادية و النموذجية.

و أكّد البلاغ أن البناءات التربوية الجديدة المشيّدة ضمن برنامج تعصير المؤسسات التربوية، تحترم البيئة ومبادئ البناء المناخي الحيوي، وذلك من خلال توفير الطاقة عبر العزل الحراري للجدران والأسقف واستخدام الزجاج المزدوج علاوة على استغلال الطاقات المتجددة ذات الألواح الحرارية لإنتاج الماء الساخن فضلا عن استغلال مياه الأمطار للاستعمال.

وذكرت الوزارة أن برنامج « تعصير المؤسسات التربوية » ممول من قبل الحكومة التونسية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الاوروبي بقيمة 220,5 مليون أورو (714 مليون دينار).

وتجدر الإشارة الى أن مشروع « تعصير المؤسسات التربوية » يهدف أيضا إلى تكوين عدد من إطارات وزارة التربية في مجال التنمية المستدامة وإدارة المشاريع علاوة على توفير معدات تكنولوجية وعلمية متطورة في عدد من المؤسسات التربوية وتوفير 75 حافلة للنقل المدرسي الريفي.

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