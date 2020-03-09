وزارة التربية تؤكّد عدم نيّتها إيقاف الدروس

أكّدت مديرة المرصد الوطني للتربية وعضو اللجنة الوطنية لليقظة ليلى بن ساسي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن وزارة التربية لا تنوي خلافا للمتداول إيقاف الدروس بالمؤسسات التربوية تحسبا لانتشار فيروس « كورونا ».

وشددت بن ساسي على أن الوضع الصحي بالبلاد لا يستدعي ذلك وأن الأمور إلى حد الآن تحت السيطرة في ظل عدم وجود أي مؤشرات تدل على تأزم الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وقالت المتحدثة إنه لم يتم تلقي أي إشعار عن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا بالمدارس ، مشيرة إلى أن قرار إيقاف الدروس في صورة تم اتخاذه سيكون بالتشاور مع مختلف المتدخلين وعلى رأسهم وزارة الصحة .

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