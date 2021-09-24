وزارة التربية تدعو التلاميذ إلى الإقبال بكثافة على مراكز التلقيح

دعت وزارة التربية في بلاغ لها، التلاميذ من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق الذين تلقّوا الجرعة الأولى يوم الأحد 29 أوت 2021 و المسجلين بمنظومة Evax من مختلف الفئات العمرية، الذين لم يتلقّوا الجرعة الأولى والفئة العمرية 40 سنة فما فوق وغير المسجلين بمنظومة Evaxإلى الإقبال بكثافة على عمليات التلقيح التي تضبط لاحقا قائمة المراكز المخصصة لها بالتنسيق بين مصالح وزارة التربية ووزارة الصحة.

ويأتي هذا في إطار مواصلة تنفيذ الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف ضد فيروس كوفيد 19، التي أذن بها رئيس الجمهورية، وتبعا لبلاغ وزارة الصحة بتاريخ 21 سبتمبر 2021 بشأن تنظيم اليوم السادس لعمليات التلقيح بمختلف ولايات الجمهورية يوم الأحد 26 سبتمبر 2021، من الساعة 08.00 صباحا إلى غاية الساعة 17.00 الخامسة مساء.

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