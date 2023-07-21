وزارة التربية: تسليم الأعداد لجميع التلاميذ بداية من يوم الاثنين القادم

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن مصالحها بصدد القيام حاليا بتجميع الاعداد ومعالجتها، على ان يتم تسليمها لجميع التلاميذ بداية من يوم الاثنين 24 جويلية بالمدارس والمندوبيات الجهوية للتربية.

واضافت الوزارة أن نسبة حجب الاعداد، بعد التدقيق وتحيين المعطيات، انخفضت بتاريخ الجمعة 21 جويلية 2023، الى ما دون 10 بالمائة، وان عملية تنزيل الاعداد متواصلة.

وكان وزير التربية محمد علي البوغديري، طمأن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء يوم الاربعاء الماضي، أولياء التلاميذ بخصوص العودة المدرسية القادمة قائلا « ستكون العودة المدرسية القادمة آمنة وسنحرص على ان نمكن كل تلميذ من قسمه ومدرسه وسنعطي أهمية للنواب بالعمل على تسوية وضعيتهم تباعا من منطلق قناعة رئيس الدولة ورئيسة الحكومة بأهميّة النهوض بواقع التعليم انطلاقا من انهاء اشكال التشغيل الهش والعمل على تطوير الوضع المادي والمهني للمدرسين ».

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