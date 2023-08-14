وزارة التربية تقرر التخلّي عن المعلوم الشهري بـ15 دينار لتسجيل أطفال أقسام التحضيري

قرّرت وزارة التربية التخلي عن المعلوم الشهري بـ15 دينار لتسجيل أطفال أقسام السنة التحضيرية والاقتصار على دفع معلوم الترسيم السنوي (4 دنانير) يستخلص إما باستعمال بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو عبر رصيد الهاتف الجوال بادخال الرمز# *181 .

وتأتي هذه الخطوة ضمن أهداف وازرة التربية الرامية إلى تعميم التدريجي للاقسام التحضرية على نحو يضمن مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعليم، بحسب منشور وجهته الوزارة إلى المندوبين الجهوين للتربية ومتفقدي المدارس الابتدائية ومديري المدارس الابتدائية العومية والخاصة.

وقالت وزارة التربية، من جهة أخرى، إنه سيتم قبول الأطفال ذوي الإعاقة الذين يرغب أولياؤهم في إلحاقهم بأقسام السنة التحضيرية بالنسبة للموسم الدراسي 2023-2024 على أن تتراوح أعمارهم بين 5 و 8 سنوات مع إمكانية تسجيل الأطفال البالغين 9 سنوات بصفة استثنائية.

وتفتتح السنة الدراسية للموسم الدراسي 2023-2024 بالنسبة إلى أطفال أقسام السنة التحضيرية في المدارس العمومية أو الخاصة يوم 02 أكتوبر 2023.

ودعت وزارة التربية مدرسي أقسام السنة التحضيرية إلى الالتحاق بمدارسهم يوم 14 سبتمبر القادم وتخيصص الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر 2023 للاستعداد البيداغوجي والاطلاع المعمق على الوثائق التربوية والبيداغوجية الخاصة بأقسام السنة التحضيرية لتأمين أفضل انطلاقة للموسم الدراسي القادم.

وقد حددت وزارة التربية تاريخ اختتام السنة الدراسية بالنسبة الى أطفال الأقسام التحضيرية بيوم الجمعة 14 جوان 2024 على أن يقع تنظيم حفل اختتام السنة الدراسية يوم 29 جوان 2024

وقد دعت وزارة التربية الأولياء الى تسجيل الاطفال من مواليد 2018 (5 سنوات) عبر الرابط التالي: https://preparatoire.education.tn

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