وزارة التربية تقرر دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة وحذف عطلة نصف الثلاثي الثاني

اخر تحديث : 19/01/2021

وزارة التربية

أعلن مدير المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات في وزارة التربية كمال حجام في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021، أن الوزارة قررت دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة في فترة تقييمية واحدة تمتد من 4 جانفي الجاري إلى نهاية السنة الدراسية.
وأكد كمال حجام أنه تقرر حذف عطلة نصف الثلاثي الثاني التي كانت مبرمجة من 4 إلى 5 فيفري المقبل، مع المحافظة على عطلة الربيع في موعدها في شهر مارس المقبل.
وتأتي هذه القرارات بعد جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بمشاركة وزير التربية فتحي السلاوتي على رأس وفد من الوزارة والكتاب العامين لمختلف الجامعات العامة ونقابات اسلاك التربية الراجعة بالنظر للاتحاد العام التونسي للشغل.


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