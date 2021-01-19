وزارة التربية تقرر دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة وحذف عطلة نصف الثلاثي الثاني

أعلن مدير المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات في وزارة التربية كمال حجام في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021، أن الوزارة قررت دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة في فترة تقييمية واحدة تمتد من 4 جانفي الجاري إلى نهاية السنة الدراسية.

وأكد كمال حجام أنه تقرر حذف عطلة نصف الثلاثي الثاني التي كانت مبرمجة من 4 إلى 5 فيفري المقبل، مع المحافظة على عطلة الربيع في موعدها في شهر مارس المقبل.

وتأتي هذه القرارات بعد جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بمشاركة وزير التربية فتحي السلاوتي على رأس وفد من الوزارة والكتاب العامين لمختلف الجامعات العامة ونقابات اسلاك التربية الراجعة بالنظر للاتحاد العام التونسي للشغل.

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