وزارة التربية تنشر رزنامة العطل المدرسية 2021-2022

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، عن رزنامة العطل المدرسية بالنسبة للسنة الدراسية الحالية 2021-2022.

وقد برمجت الوزارة بالاضافة الى الاعياد الدينية والوطنية، اربع عطل مدرسية تتوزع على النحو الاتي:

عيد الجلاء: 15 أكتوبر 2021.

المولد النبوي الشريف: يوم واحد يضبط في الإبان.

عطلة نصف الثلاثي الاول: من يوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 إلى غاية يوم الأحد 7 نوفمبر 2021.

عطلة الشتاء ورأس السنة الميلادية: من يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 إلى غاية يوم الأحد 2 جانفي 2022.

عيد الثورة والشباب: يوم الجمعة 14 جانفي 2022.

عطلة نصف الثلاثي الثاني: من يوم الاثنين 1 فيفري 2022 إلى 6 فيفري 2022.

عطلة الربيع: من يوم الاثنين 14 مارس 2022 إلى يوم الأحد 27 مارس 2022.

عيد الشهداء: يوم السبت 9 أفريل 2022.

عيد الفطر: ثلاثة أيام تضبط في الإبان.

وسيكون اختتام السنة الدراسية الحالية يوم الخميس 30 جوان 2022 بالنسبة للتلاميذ والمدرسين، فيما يُدعى عدد من المدرسين إلى البقاء على ذمة الادارة لإتمام الإجراءات التي تستوجبها الامتحانات الوطنية.

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