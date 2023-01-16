وزارة التربية تنظّم تقييما وطنيا لمكتسبات التلاميذ

تُنظّم وزارة التربية يوم 20 جانفي الجاري، تقييما وطنيا لمكتسبات التلاميذ « واثق 2″ لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية العمومية والخاصة من الفئة العمرية 15 سنة عبر منصة التقييمات عن بعد evaluations.education.tn.

وأشارت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الاثنين، إلى أن هذا التقييم الوطني الذي ينجز وفقا للمعايير الدولية يشمل 3 مجالات، تتمثل في فهم المكتوب (القراءة) وثقافة الرياضيات وثقافة العلوم وتهدف هذه التقييمات بالخصوص حسب ما جاء في نص البلاغ الى نشر ثقافة جديدة للتقييم لدى كافة الفاعلين التربويين وارساء نظام وطني للتقييم يتماشى والمعايير الدولية الى جانب منح فرصة لتقييم المكتسبات.

يُذكر أن المركز الوطنيّ للتجديد البيداغوجيّ والبحوث التربويّة، كان قد نظم يوم 28 أفريل 2016، بالتعاون مع الإدارة العامّة للبرامج والتكوين المستمرّ، تقييما وطنيّا لمكتسبات التلامذة « واثق 1″ على منوال التقييم الدّوليّ الشّهير المعروف اختصارا باسم « بيزا » والذي تشرف على تنظيمه منظّمة التعاون والتنمية الأوروبيّة.

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