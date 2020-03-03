وزارة التربية تنفي ما راج حول إمكانية تقديم عطلة الربيع

أكد المكلف بالإعلام بوزارة التربية محمد الحاج الطيب، اليوم الثلاثاء، أن ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن إمكانية تقديم عطلة الربيع بأسبوع بعد تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا لا أساس له من الصحة.

واعتبر المتحدث بأن الوضع الصحي الحالي بالبلاد غير خطير ولا يقتضي ذلك، مشيرا إلى أنه إذا ما اقتضت الحاجة اتخاذ مثل هذا القرار فإنه سيكون على مستوى عال أي من طرف الحكومة وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكد محمد الحاج الطيب أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات للوقاية لتلافي انتشار كورونا بالمدارس من ذلك، توفير الماء الصالح للشراب والصابون والسوائل المعقمة في كل المدارس وحث المشرفين عليها على تهوئة وتنظيف قاعات الدروس باستمرار والقيام بتعليق معلقات تحسيسية حول كيفية التوقي من هذا الفيروس.

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