وزارة التربية توقع اتفاقية مع شركة « بنتا » بهدف تعزيز جهود صيانة المؤسسات التربوية

تمّ يوم الخميس 06 جويلية 2023، بمقر وزارة التربية إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة التربية وشركة بنتا للإنتاج الباثة على قناة قرطاج + ، وذلك تحت إشراف وزير التربية محمد علي البوغديري.

وأشار وزير التربية في مفتتح اللقاء إلى أن تونس في حاجة أكيدة إلى مثل هذه المبادرات التي تساهم في معاضدة مجهود الدولة في قطاع التربية والتعليم لا سيما في مجال الاعتناء بالفضاءات التربوية التي تشكو العديد من النقائص على مستوى البنية التحتية والخدمات المدرسية رغم ما تبذله الدولة من مجهود، مثمّنا ما بذلته شركة بنتا للإنتاج الباثة على قناة قرطاج +لإيجاد سبل تعاون مع الوزارة لما فيه خير للأسرة التربوية بكل مكوناتها.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن شراكة مع شركة بنتا للإنتاج الباثة على قناة قرطاج +من خلال برنامج « مدرستي » الذي سينطلق بثّه بداية من السنة الدراسية 2023 – 2024 ويهدف إلى معاضدة مجهود وزارة التربية في صيانة المؤسسات التربوية من خلال توفير المرافق الاساسية والصحية والمعدّات والتجهيزات ضمانا لظروف دراسية جاذبة سليمة تحفيزا للتلاميذ وتحقيقا لمردودية تعليمية.

كما تسعى الاتفاقية إلى صيانة ستّ وعشرين مؤسسة تربوية بداية من السنة الدراسية 2023-2024 عبر برنامج تلفزي يتابع المشروع ويُوثق مراحله مما يطرح على الرأي العام والمجتمع المدني فكرة ومثالا عن أهمية العمل التشاركي وإسناد مجهود الدولة في تعهد المؤسسات التربوية بالصيانة والتجديد والتطوير.

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