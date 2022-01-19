وزارة التربية تُعلن عدم مواصلة غلق الفصول والمؤسسات التربوية

اقرأ المزيد ...

وزارة التربية تعتزم انتداب 1000 حارس للمؤسسات التربوية أعلن وزير التربية "ناجي جلول" خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء، عن اعتزام الوزارة ان ...

وزارة التربية تُعلن عن قرارات جديدة تهم المؤسسات التربوية أفضت جلسة عمل انعقدت يوم أمس الخميس 01 أكتوبر 2020، تحت إشراف وزير التربية والأمين العام ا ...