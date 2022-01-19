وزارة التربية تُعلن عدم مواصلة غلق الفصول والمؤسسات التربوية

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022، عدم مواصلة العمل بالإجراء المتمثّل في غلق الفصول والمؤسسات التربوية والمبيتات المدرسية مع الاكتفاء بالحجر الصحي لفترة 5 أيّام لكلّ مصاب وإن تواصلت الأعراض تدوم فترة الحجر الصحي 7 أيّام.
وأوضحت الوزارة أنّ الفصول والمؤسسات التربوية والمبيتات المدرسية تستكمل فترة الغلق المصادق عليها سابقا.
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