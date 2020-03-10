وزارة التربية تُقرر إرجاء التظاهرات التربوية والملتقيات والندوات الجهوية

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن قرارها إرجاء كافة التظاهرات التربوية والملتقيات والندوات الجهوية والوطنية على غرار الأنشطة الثقافية والرياضية وتبادل الزيارات بين وفود من التلاميذ والاطار التربوي المبرمجة خلال شهر مارس الجاري وذلك إلى إشعار لاحق.

وأرجعت الوزارة قرارها إلى تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء المضيق المنعقدين أمس الاثنين، وفي اطار الإستراتيجية الوطنية حول التوقي من الإصابة بفيروس « كورونا » المستجد، وتنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية المكلفة بالملف بوزارة الصحة، وحرصا على سلامة التلاميذ وكافة الاطار التربوي بالوسط المدرسي.

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